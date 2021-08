Da Redação

Caso Hasselmann: polícia conclui que deputada sofreu queda

Nesta sexta-feira (13), a Polícia Civil (PC) do Distrito Federal concluiu que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), possivelmente, sofreu uma queda por conta dos efeitos do remédio para dormir. Uma investigação foi feita parar apurar se a deputada foi vítima de agressão, porém, até o momento, não houve indícios de crime.

De acordo com a 2ª Delegacia de Polícia, da Asa Norte, não há elementos que apontem prática de violência doméstica, atentado ou agressão por parte de terceiros. Ainda segundo as autoridades, o inquérito foi encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público.

Durante a madrugada do dia 18 de julho, a parlamentar acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde mora e não se lembrava o que aconteceu. Ao acordar, Hasselmann estava com dois dentes quebrados e um corte no queixo.

Na sequência, Joice foi levada para um hospital de Brasília e, após fazer exames, descobriu que teve cinco fraturas no rosto e na costela.