Caso Hasselmann: câmeras não flagram movimentações suspeitas

Após a Polícia Legislativa da Câmara pedir imagens do circuito de segurança do prédio, onde a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) alega ter sido agredida, análises foram feitas e, até agora, as câmeras não captaram a presença de nenhum estranho estrando no imóvel. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Conforme o apurado, as autoridades estavam averiguando os registros do último domingo, quando ocorreu o episódio de violência, e também de dias anteriores e posteriores. Em nenhum deles, não foi possível constatar movimentações suspeitas.

Nesta terça-feira (27) ou quarta (28), um laudo com informações sobre o caso deve ser divulgado.

Joice prestou depoimento à polícia ainda na segunda-feira (26) e em seguida fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Brasília.

Anteriormente, a deputada havia repassado à polícia dois nomes suspeitos, que tinham acesso ao prédio, e um deles seria um parlamentar.