Caroline de Toni comunica a Valdemar que vai deixar o PL para disputar o Senado por SC

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) comunicou ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que está saindo da legenda, para insistir em sua candidatura ao Senado em Santa Catarina. A parlamentar fez o informe por telefone, na quarta-feira, 4, segundo relatos à reportagem.

Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Caroline disse à imprensa na terça-feira, 3, que ouviu de Valdemar que não teria vaga para disputar o Senado pelo PL em Santa Catarina. O partido vai lançar o ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e pretende apoiar a reeleição de Esperidião Amin (PP-SC) para as duas vagas elegíveis.

Pelo menos seis partidos convidaram a deputada, segundo ela: Avante, Podemos, PRD, MDB, PSD e Novo. Caroline ainda analisa as propostas, dizem aliados. A conversa com Valdemar foi antecipada pelo Broadcast.

A reportagem também mostrou que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também teria uma reunião com Valdemar sobre quem ele poderá apoiar para senador. Segundo pessoas próximas a Jorginho, Valdemar disse ao governador: "em Santa Catarina é contigo". Além disso, frisam aliados, Jorginho "neste momento" apoia Carlos e Caroline.

Na terça-feira, Jorginho disse a jornalistas num evento, em Brasília, que já está apoiando Carlos e também disse apoiar Caroline. Pessoas próximas a Jorginho consideram que a candidatura de Carlos tem apelo por ser da família Bolsonaro num Estado bolsonarista, além de impor um cenário difícil para Valdemar contrariar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já Amin conta com um histórico político como ex-governador e com uma sólida plataforma de um partido relevante do Centrão, o que representaria uma aliança importante para a reeleição de Jorginho.

Caroline, no entanto, diz que mantém a sua candidatura devido a resultados promissores nas pesquisas. "Vou, porque eu estou bem nas pesquisas", disse, na terça-feira. "Eu me comprometi com deputados, com prefeitos, com todo mundo. Eu não tenho como voltar atrás, mesmo que eu perca."