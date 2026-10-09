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Carol de Toni: vou colocar meu nome para presidência do Senado caso PL apoie Alcolumbre

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A senadora eleita por Santa Catarina Carol De Toni (PL) afirmou nesta sexta-feira, 9, que poderá colocar seu nome à disposição para disputar a presidência do Senado em 2027 caso seu partido negocie apoio à recondução do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A declaração foi dada em entrevista à GloboNews.

"Caso meu partido comece uma negociação para apoiar Davi Alcolumbre, eu e outros senadores vamos abrir uma divergência para termos nome próprio. Acredito que teremos nomes próprios, mas eu vou colocar meu nome à disposição caso isso aconteça", afirmou Carol.

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A declaração ocorre em meio às articulações para a eleição da próxima Mesa Diretora do Senado. O PL, que terá a maior bancada da Casa a partir de 2027, discute o lançamento de candidatura própria à presidência, com o nome do senador Rogério Marinho (PL-RN) entre os cotados.

Carol foi eleita senadora por Santa Catarina no primeiro turno, com 2.694.918 votos, ou 33,46% dos válidos, sendo a candidata mais votada para o cargo no Estado. Ela assumirá o mandato em fevereiro de 2027, ao lado de Carlos Bolsonaro (PL), também eleito pelo Estado.

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SENADO/CAROL DE TONI/CANDIDATA/PRESIDÊNCIA/2027
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