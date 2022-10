Cármen Lúcia manda Bolsonaro remover vídeo sobre prova de vida do INSS na urna

Rayssa Motta (via Agência Estado)

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou tirar do ar um vídeo da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a prova de vida do INSS "direto nas urnas".

Essa é a primeira eleição em que o voto está sendo usado automaticamente para atualizar cadastros de aposentados e pensionistas do INSS.

"Agora é lei. Nessas eleições, você que é aposentado ou pensionista pode fazer sua prova de vida direto nas urnas. O governo federal acabou com o deslocamento desnecessário para os beneficiários e tornou a sua vida mais fácil. Apenas o seu voto já é suficiente para garantir os benefícios do INSS, para você exercer seu direito à cidadania com menos burocracia. Pelo bem do Brasil, vote 22", diz o vídeo da campanha bolsonarista.

Cármen Lúcia afirma que a mensagem foi "descontextualizada" e "induz" o eleitor a achar que a prova de vida depende do voto no presidente Jair Bolsonaro.

"O vídeo em questão apresenta conteúdo produzido para desinformar, pois a mensagem transmitida induz o eleitor a acreditar ser possível realizar sua prova de vida no INSS por meio do voto no número 22, o que afeta a integridade do processo eleitoral e a própria vontade do eleitor em exercer o seu direito de voto", escreveu.

A decisão atendeu a um pedido feito antes do primeiro turno pela campanha da ex-candidata Simone Tebet (MDB).