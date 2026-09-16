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Cármen Lúcia diz lamentar descrença e desânimo com instituições em meio à crise no STF

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira, 16, que a confiança da população nas instituições é essencial para a preservação da democracia. A declaração ocorreu durante participação por videoconferência no XXII Encontro Nacional de Controle Interno, realizado em Belo Horizonte.

Durante o encontro, Cármen Lúcia lamentou o cenário de descrença e desânimo em relação às instituições. Para a ministra, embora erros façam parte da atuação humana, cabe aos servidores públicos trabalhar para corrigi-los e oferecer à sociedade um serviço de qualidade.

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"A democracia vive da confiança que o cidadão e cidadã têm nas suas instituições. Eu digo isso com muito lamento pelos momentos que nós estamos passando de descrença, de desânimo com a administração pública. Como eu disse, erros são dos seres humanos, são dos nossos limites, mas a busca do acerto é uma imposição, é um dever que todos nós servidores temos para garantir essa confiança que faz com que cada pessoa possa acreditar no país, possa acreditar mais na democracia", disse.

A ministra também destacou que a prestação de um bom serviço público é uma obrigação dos agentes públicos. Ela defendeu ainda o fortalecimento das estruturas de controle interno e melhores condições para o trabalho dos órgãos responsáveis pela fiscalização da administração. "Não é favor, não é uma prerrogativa, é uma obrigação que nós temos que cumprir com o apoio do controle, que precisa cada vez mais de ter o nosso instrumento de trabalho e ótimas condições de trabalho", afirmou.

A manifestação ocorre um dia após uma sessão do STF marcada por divergências entre ministros durante a análise de um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes e ao banqueiro Daniel Vorcaro. A discussão foi suspensa após pedido de vista do ministro Flávio Dino.

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STF/CRISE/FACHIN/JULGAMENTO/PLENÁRIO/MORAES/CÁRMEN LÚCIA/LAMENTO
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