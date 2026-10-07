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Carlos Viana pede que MPE apure canal do 'Exército do Lula', criado por Janones no WhatsApp

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Carlos Viana (PSD-MG) apresentou um ofício ao Ministério Público Eleitoral (MPE) contra o canal do WhatsApp criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para mobilizar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno das eleições, intitulado "Exército de Lula". A representação foi movida nesta quarta-feira, 7.

No ofício o qual o Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, Viana pede a apuração do canal, de como é o seu funcionamento e se há contratação de pessoas para produção, administração ou distribuição dos conteúdos. Também requer a verificação de eventual utilização do canal para divulgação de conteúdos que ultrapassem os limites da liberdade de manifestação política.

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O senador afirma que não existem elementos disponíveis para afirmar qualquer irregularidade, por isso requer a apuração pelo procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet.

O canal atingiu 2 milhões de seguidores até a publicação desta matéria. Em dois dias, chegou a subir de 50 mil inscritos para 1 milhão. Em um vídeo publicado na rede social X nesta quarta, ao lado de Lula, Janones convidou os apoiadores a entrarem no canal.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CANAL/WHATSAPP/CAROS VIANA/PEDIDO/MPE/INVESTIGAÇÃO
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