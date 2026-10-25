Carlos Portinho (PL): Senado será nossa trincheira; teremos reforço

O senador eleito pelo Rio de Janeiro Portinho (PL) afirmou neste domingo, 25, após a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o Senado será uma "trincheira" da oposição. Em publicação no X, o parlamentar sinalizou que seu grupo político continuará atuando contra o governo petista, apesar da derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.

"Estamos polarizados e não seria diferente. E o Senado será nossa trincheira. Teremos reforço. E não desistiremos do nosso Brasil. Nunca!", escreveu.

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Lula foi reeleito para um quarto mandato presidencial após uma virada sobre Flávio Bolsonaro. Com 99,85% das urnas apuradas, o petista somava 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% do candidato do PL.