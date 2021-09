Carlos Neder, médico e fundador do PT, morre de covid-19 em SP

Da Redação

O médico e fundador do PT Carlos Neder, morreu na noite desta sexta-feira (24) após complicações decorrente da covid-19. Neder estava internado no hospital São Camilo, em São Paulo, desde 8 de agosto devido à doença.

continua após publicidade .

Em nota oficial, o Coletivo Cidadania Ativa, do qual o médico fazia parte, confirmou a morte. Na mensagem, o coletivo destaca que Neder "trilhou um caminho de lutas e sonhos" e "deixou seu legado na história do Estado de São Paulo, defendendo a educação, a ciência e a reforma agrária popular". O coletivo informou ainda que não haverá velório do líder político devido à pandemia. "Que nossos pensamentos de paz e gratidão alcancem todos os familiares e amigos", concluiu.

Carlos Neder nasceu em Campo Grande (MS). Ele veio para São Paulo em 1970 e ingressou na Faculdade de Medicina da USP em 1973. Formou-se em 1979 e em agosto de 1980 assumiu como médico no Centro de Saúde de Cidade A. E. Carvalho, na zona leste da capital paulista. Em 1985 foi diretor de Planejamento do Módulo de Saúde de Itaquera. Convidado pela prefeita Luiza Erundina, foi chefe de gabinete (1989-1990) e secretário de saúde (1990-1992).

continua após publicidade .

Neder foi eleito vereador pela primeira vez em 1996 e exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal. Posteriormente, em 2005, assumiu pela primeira vez como deputado estadual, na condição de suplente em exercício, tendo sido reeleito para um terceiro mandato estadual na legislatura 2015-2018.