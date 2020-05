Carlos Lupi: Bolsonaro vai contra os médicos e incentiva pandemia a matar

Em mensagem exibida durante a transmissão ao vivo de 1º de maio das centrais sindicais, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai contra a ciência durante a pandemia da covid-19, e provoca mortes por conta da doença.

"Bolsonaro vai contra os médicos e incentiva a pandemia, inclusive, a matar", afirmou Lupi no vídeo. Ele disse ainda que o trabalhismo precisa olhar para o futuro, "hoje sombrio, representado pelo senhor Jair Bolsonaro". "Temos de deixar uma marca de luta contra o autoritarismo e contra o governo Bolsonaro", afirmou.

A transmissão deve contar ainda com participações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).