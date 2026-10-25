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Carlos Jordy diz que decisão de Zanin tumultua e interfere na eleição

Escrito por Naomi Matsui e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador eleito pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL) criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar por duas horas o período de votação. Segundo o parlamentar, a decisão é uma "interferência inconcebível".

"É mais uma interferência do Judiciário, dos ministros que são aliados de Lula, para tentar reverter o que é irreversível. É um absurdo que o STF, sem ter nenhum respeito à autoridade do TSE, possa dar uma decisão como essa", declarou a jornalistas, ao chegar ao local onde o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acompanhará a apuração.

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Jordy afirmou que a decisão tumultua o pleito, mas pediu que bolsonaristas vão votar.

Apesar da crítica, a campanha de Flávio também pediu a prorrogação, sob o argumento de que chuvas prejudicaram o deslocamento de eleitores.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/AMPLIAÇÃO/HORÁRIO/JORDY/CRÍTICAS
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