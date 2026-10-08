Carlos Bolsonaro questiona se Janja não será incluída no inquérito das fake news?

O senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira, 8, a um vídeo da primeira-dama Janja Lula da Silva em que ela afirma que Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, acabaria com o programa Farmácia Popular caso seja eleito. Em publicação nas redes sociais, o irmão do presidenciável pede que Janja seja investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Alô STF oficial. Esta senhora, madrasta do Lulinha, não será incluída no inquérito das fake news ou tá de boa em nome da defesa da democracia?", escreveu Carlos nas redes sociais ao compartilhar uma publicação que questionava a afirmação da primeira-dama.

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No vídeo, publicado durante a campanha do segundo turno, Janja afirma que "Flávio Bolsonaro vai acabar" com o Farmácia Popular, citando cortes de verbas para programas sociais defendidos pelo candidato do PL.

O plano de governo apresentado por Flávio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não menciona nominalmente o benefício. A campanha de Flávio negou que o candidato pretenda extinguir o Farmácia Popular e afirmou que a distribuição de medicamentos será mantida.

O programa Farmácia Popular teve o investimento reduzido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na proposta de Orçamento para 2023 enviada ao Congresso em 2022, último ano da gestão, os recursos inicialmente previstos para o Farmácia Popular foram reduzidos em 59%, para cerca de R$ 1 bilhão.

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O valor foi posteriormente recomposto durante a tramitação do Orçamento. Em dezembro de 2022, o programa também foi atingido por um bloqueio de R$ 194 milhões no orçamento do Ministério da Saúde.

Criado em 2004, durante o primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Farmácia Popular subsidia e oferece gratuitamente medicamentos e insumos por meio de estabelecimentos credenciados.