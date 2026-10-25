Carlos Bolsonaro pede que Deus tenha piedade da nossa nação

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Carlos Bolsonaro, eleito senador por Santa Catarina nestas eleições, comentou em suas redes sociais sobre a votação deste segundo turno da corrida presidencial, que acontece neste domingo, 25, envolvendo os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Neste domingo, que Deus tenha piedade de nossa amada nação. Deus, Pátria, Família e Liberdade", disse.