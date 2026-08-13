Cappelli anuncia Sofia Carvalho como candidata a vice no governo do DF

O candidato do PSB ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira, 13, a agricultora agroflorestal Sofia Carvalho (PSB) como sua candidata à vice-governadora. Cappelli também declarou apoio à senadora Leila Barros (PDT), que disputa à reeleição ao cargo.

Leila, porém, integra a chapa do candidato do PT ao Palácio do Buriti, Leandro Grass. Ao lado de Leila, também receberá a bênção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a outra cadeira em disputa, a deputada federal Erika Kokay (PT).

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O apoio de Cappelli a Leila, que oficialmente integra a chapa de Grass, mostra o isolamento do candidato do PSB no campo progressista do DF. Até o último momento, o PT tentou convencer Cappelli a desistir e se tornar vice do petista. Cappelli, porém, resistiu e sugeriu que o partido de Lula é quem deveria compor a sua candidatura.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cappelli diz que Sofia desistiu da candidatura à Câmara Legislativa do DF para compor a sua chapa ao governo. Ao falar sobre Leila, o candidato do PSB disse que ela é a única capaz de impedir que a direita conquiste as duas cadeiras do Senado.

Ele também alfinetou a campanha de Grass ao falar da capacidade de dialogar além do campo progressista. Desde o início das rusgas entre PSB e PT, o candidato insiste que ele é o nome da base de Lula capaz de atrair eleitores de centro.

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"Não vamos colocar nada acima do interesse maior do País. Quem pode tirar uma vaga da extrema direita do Distrito Federal, quem pode manter uma cadeira progressista no Senado Federal é a Leila. A Leila tem a capacidade de fazer aquilo que a gente defende desde o início, na eleição para o governo, que é a capacidade de dialogar com o campo e ir além", declarou.