Canziani desiste do Senado para disputar Assembleia; VEJA

O ex-deputado federal por cinco mandatos, Alex Canziani (PSD), afirmou nesta quarta-feira (12), em Apucarana, onde visitou lideranças políticas e empresariais do município, que desistiu da sua intenção de ser candidato ao Senado Federal. Agora ele se diz pré-candidato a deputado estadual.

Canziani havia manifestado interesse em disputar uma vaga de senador no final do ano passado, quando deixou o PTB, onde militou por muitos anos, e se filiou ao PSD. Alex explica, no entanto, que o grupo do governador Ratinho Junior (PSD) já tem outros nomes e, sendo assim, sua candidatura se tornou inviável.“Estou reestruturando um projeto para ser candidato a deputado estadual e quero ser o deputado de Apucarana”, afirmou o ex-parlamentar, que hoje ocupa o cargo de secretário municipal de Governo na administração do prefeito Marcelo Belinati (PP), em Londrina.

Canziani cita vários projetos que ajudou a consolidar em Apucarana quando deputado federal, entre eles, a instalação do Instituto Tecnológico Federal do Paraná (Centro Modas), que há 15 anos se tornou Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também cita a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a lei federal que transformou Apucarana na “Capital Nacional do Boné”, recursos viabilizados para construção da sede própria do Cisvir (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região), e tantas outras ações viabilizadas durante todos esses anos.

“Eu sempre tive um compromisso muito grande com a cidade e, mais do que isso, tenho uma gratidão muito grande com Apucarana, porque Apucarana sempre me deu belíssimas votações. Inclusive para a eleição do Senado, quando eu não fui eleito, mas dentro de Apucarana fui o candidato mais votado”, lembra.Como deputado estadual se eleito, Alex Canziani afirma que pretende continuar trabalhando por Apucarana, independentemente de questão política, inclusive em parceria com a sua filha Luísa Canziani (ex-PTB), deputada federal.

Sobre as eleições para o governo do Estado, Alex Canziani considera que a pré-candidatura à reeleição do governador Ratinho Junior está muito bem encaminhada pela gestão que vem fazendo, pelas obras que fez e vem fazendo em todo o Paraná e pela estrutura política, técnica e administrativa que conseguiu montar em nível de governo.

