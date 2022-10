Cantor de ‘Tropa de Elite’ proíbe Bolsonaro de usar música em campanha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cantor Egypcio, intérprete e compositor da música "Tropa de Elite", usou suas redes sociais para demonstrar sua insatisfação com o uso da canção na campanha eleitoral do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Assista o pronunciamento do roqueiro no final da matéria.

continua após publicidade .

"Tropa de Elite", lançada no primeiro álbum de estúdio da banda Tihuana, em 2000, virou hit anos depois, quando batizou o filme Tropa de Elite (2007), dirigido por José Padilha.

LEIA MAIS: Repórter Susana Naspolini, da TV Globo, morre aos 49 anos

continua após publicidade .

Segundo o artista, apoiadores do atual presidente têm executado o tema do filme homônimo, que denuncia as milícias do Rio de Janeiro, para estimular a reeleição do presidente.

“Venho recebendo diversas mensagens de fãs, amigos que estão indignados porque o nosso presidente e seus aliados estão usando Tropa de Elite nas campanhas eleitorais. Isso já se estende há anos, mesmo da outra vez, quando ele se candidatou, também usou. Isso causou uma indignação muito grande em mim. Estou ali cantando e de repente pode parecer também que estou mancomunado e que tem tudo a ver, mas queria deixar bem claro para vocês que eu sou contra esse atual governo, sempre fui, e não faço parte disso daí”, pontuou o cantor.

Através de um vídeo postado no seu perfil do Instagram, que já alcança mais de 2 mil curtidas, Egypcio deixa claro aos seus seguidores que não concorda com a situação.

continua após publicidade .

“Não acho legal, eles estão usando impropriamente, se apoderaram da música e fizeram toda essa campanha em cima da música. Queria deixar aqui minha indignação, que não tem nada a ver, a música fala sobre outro assunto, é que acabou dando um duplo sentido tão grande para essa corporação, o meio militar todo, que rendeu o filme, foi legal para a gente, mas a letra não fala nada disso. A música fala de zoeira, de sair com a galera para a balada e tal, coisa que a gente fazia quando tinha 20 e poucos anos”, explicou Egypcio.



Por fim, o vocalista da banda Cali afirmou que pretende processar a campanha de Bolsonaro por uso indevido de sua obra, mas acredita ser difícil derrotá-lo nos tribunais e torce para que ele perca nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assista:





Siga o TNOnline no Google News