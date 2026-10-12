Candidatos usam tema padroeira; arcebispo diz que Evangelho não 'autoriza a odiar'

Em meio a uma eleição na qual a padroeira do Brasil virou tema de mais uma disputa presidencial polarizada entre bolsonaristas e petistas, milhares de fiéis acompanharam ontem a missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, em Aparecida, no interior de São Paulo. Durante a celebração, o arcebispo dom Mário Antônio da Silva fez um apelo pela paz e criticou as divisões e os confrontos, afirmando que o Evangelho "não autoriza o ódio contra quem pensa diferente".

Na última semana antes do primeiro turno, começaram a circular publicações de uma militância alinhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - candidato à reeleição - que atribuíram falsamente ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro, a intenção de retirar da santa o título de padroeira do Brasil, provocando reações de adversários e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

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Eventual mudança no título de padroeira é uma atribuição do Vaticano, não da Presidência da República.

Diante da polêmica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi acionado e liberou as postagens sobre o tema, desde que elas não associem o projeto de lei ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ontem, Lula e Flávio, que disputam o segundo turno da eleição para o Palácio do Planalto, cumpriram agendas relacionadas ao dia de Nossa Senhora. O petista continuou a explorar o tema e disse que a padroeira do Brasil "é ofendida por alguns religiosos que não querem respeitar a religião dos outros". "Esse gesto é para poder mostrar que, em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser, e a gente tem que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião."

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O presidente participou de uma missa na Capela Nossa Senhora da Alvorada, que fica no complexo do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Flávio, por sua vez, participou de uma missa na Catedral de Brasília. O candidato do PL, que é manifestamente evangélico, disse respeitar a fé de milhões de brasileiros. Ele foi convidado para a celebração católica na capital federal e compareceu ao lado da mulher, Fernanda, e de políticos aliados do Distrito Federal, além da coordenadora econômica de sua campanha, Daniella Marques, e do candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL).

"Saio de um ambiente muito acolhedor. Somos todos cristãos", disse. O pároco da Catedral, padre Agenor Vieira, que citou Flávio Bolsonaro nominalmente na abertura da celebração, rezou "pelos governantes que tomarão posse em janeiro", e pediu que sigam o exemplo de Maria para buscar a harmonia no País.

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A equipe de Flávio cogitou e descartou uma ida ao Santuário Nacional de Aparecida para a missa em homenagem à padroeira. A conclusão foi que a agenda pareceria "forçada".

A celebração na cidade do interior paulista integra a programação da Festa da Padroeira, que reúne milhares de romeiros de diferentes regiões do País no Santuário Nacional de Aparecida, um dos principais destinos de peregrinação católica do Brasil.

CONSTRUIR PONTES

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Em sua homilia, o arcebispo da cidade defendeu a construção de uma paz baseada no diálogo e na superação das diferenças, fazendo referência à mensagem do papa Leão XIV. "Sabemos que Jesus manda construir a paz. E, aqui, escutando o papa Leão XIV, uma paz desarmada e desarmante. Mas muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e tantos confrontos entre nós", afirmou.

Na sequência, o arcebispo ressaltou que os ensinamentos cristãos não podem ser utilizados para justificar a intolerância e a violência.

"O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, não nos autoriza a odiar quem pensa diferente, nem a matar os inimigos. O Evangelho, sim, nos autoriza a construir pontes onde alguém abre precipícios, ou túneis onde alguém perde Deus", disse.

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Ao abordar a devoção à padroeira do Brasil, dom Mário Antônio recordou a descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul, em 1717. Ele relacionou a história da santa aos desafios enfrentados atualmente pelo País e pediu maior compromisso com o bem comum.

"Que Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas águas do Paraíba do Sul em 1717, continue encontrando o Brasil nas águas turvas do nosso tempo, para que cresça em nós o compromisso de cuidar da nossa pátria como um jardim que Deus criou para todos", declarou.

O religioso também destacou o significado da pequena imagem para os milhões de brasileiros que recorrem à padroeira em momentos de dificuldade. Segundo ele, a Igreja é formada por pessoas que enfrentam desafios, conflitos e sofrimentos, mas que permanecem unidas pela fé.

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"Justamente esta pequena imagem se tornou um grande sinal de esperança e ternura para milhões de brasileiros e brasileiras. Aparecida nos recorda que a Igreja não é uma comunidade de perfeitos, é uma comunidade de peregrinos", afirmou.

CALÇADA E CICLOVIA

A missa solene contou com a presença de autoridades políticas, entre elas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) - também candidato à reeleição -, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

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Católico, Alckmin costuma ir na cidade do interior de São Paulo na data religiosa, mas neste ano a visita foi reforçada pelo fato de o tema de Nossa Senhora ter virado assunto de propaganda eleitoral.

Alckmin anunciou durante o evento o projeto "Caminho da Fé", que consiste na construção de uma calçada e ciclovia em 134 quilômetros ao longo da Rodovia Presidente Dutra. "Teremos a ciclovia e teremos a calçada, para as pessoas não andarem no acostamento da rodovia Dutra ou da Ayrton Senna, o que é muito perigoso", disse o vice-presidente, destacando que neste ano haverá a revisão da concessão da Dutra, administrada pela concessionária RioSP.