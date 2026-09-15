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Candidatos de direita falam em 'pizza' após pedido de vista de Dino no STF

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Candidatos e nomes ligados à direita recorreram à expressão "pizza" nesta terça-feira, 15, para reagir ao encerramento da sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido de vista de Flávio Dino. Renan Santos (Missão) classificou o resultado como uma "pizza horrorosa". Guto Zacarias (MBL-SP) afirmou que o julgamento "deu em pizza" e Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou se o caso terminaria da mesma forma.

O STF encerrou a sessão desta terça-feira sem decidir sobre o mérito do pedido de investigação envolvendo Alexandre de Moraes. Antes do pedido de vista de Flávio Dino, o placar estava em 4 a 3 contra a questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes, que propôs analisar conjuntamente o caso de Moraes e a ação sobre André Mendonça, além de redistribuir a relatoria. Dino havia votado a favor da proposta, o que levaria o placar a 4 a 4, mas seu voto deixou de ser contabilizado após o pedido de vista. Com isso, o julgamento foi suspenso.

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"Que pizza horrorosa. Isso aqui virou um não país", escreveu Renan no X. Depois, o candidato à Presidência abriu uma transmissão no YouTube ao lado de Kim Kataguiri (Missão), candidato a deputado federal, e os dois iniciaram a live comendo pizza enquanto comentavam a sessão.

Guto Zacarias, candidato a deputado federal pelo MBL-SP, também associou diretamente o pedido de vista ao desfecho que criticava. "Deu em pizza: Flávio Dino pede vista do julgamento", escreveu no X.

Na mesma publicação, Zacarias acusou Dino de pedir vista para "sentar em cima do processo e salvar Moraes da investigação".

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Nikolas Ferreira também utilizou a expressão em vídeo publicado no X. Após criticar a condução da sessão e integrantes do Supremo, questionou: "O que que vai acontecer? Vai dar pizza isso mesmo?"

O deputado afirmou que sua "paciência acabou" depois de seis horas de sessão e dirigiu ataques a Moraes, Dino, Gilmar Mendes e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência, não usou a expressão "pizza", mas também fez uma avaliação negativa do julgamento. "A sessão no STF expôs o limite do insustentável, e não podemos nos calar diante do que vimos hoje. O bate-boca entre ministros e o espetáculo degradante constrangem o País", escreveu no X.

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Caiado afirmou ainda que a Corte teria perdido o rumo e disse que o País não poderia continuar "refém da instabilidade". "O Brasil precisa e vai voltar a ter ordem", declarou.

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STF/CRISE/FACHIN/JULGAMENTO/PLENÁRIO/MORAES/PEDIDO/VISTA/REPERCUSSÃO/DIREITA
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