Candidato do PSD em SC declara apoio a Flávio e diz que Caiado não teve viabilidade eleitoral

O candidato do PSD ao governo de Santa Catarina, João Rodrigues, declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República e afirmou que Ronaldo Caiado (PSD), a quem apoiava no início da campanha, "não teve a viabilidade eleitoral". A manifestação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira, 1º de outubro.

"Eu até então estava com o Ronaldo Caiado, o nosso candidato a presidente. Ocorre que Caiado, infelizmente, não teve a viabilidade eleitoral", afirmou Rodrigues.

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A declaração representa uma mudança de posição do candidato ao governo catarinense.

No início da campanha, Rodrigues pedia votos para Caiado, seu correligionário. Agora, passa a apoiar Flávio Bolsonaro, candidato do PL, partido do governador Jorginho Mello, adversário de Rodrigues na disputa pelo governo de Santa Catarina.

Caiado participou da convenção do PSD em Florianópolis que oficializou a candidatura de Rodrigues ao governo do Estado. Os dois estiveram lado a lado no evento.

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O candidato presidencial também esteve em Santa Catarina em junho, quando cumpriu agenda em Criciúma, no Sul do Estado, e concedeu entrevista a uma rádio local.