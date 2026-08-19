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Candidato ao Senado no Pi é intimado a trocar foto de registro em que aparece como Jesus Cristo

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Primeiro suplente na chapa do Democracia Cristã (DC) para o Senado pelo Piauí, encabeçada por Dionísio Carvalho, o empresário e ator Dilcon Afonso Santos Carvalho terá de substituir a fotografia apresentada à Justiça Eleitoral para o registro de candidatura. A imagem escolhida por ele o mostra caracterizado como Jesus Cristo, papel que interpreta há cerca de 35 anos em encenações religiosas, como a Paixão de Cristo e a Via-Sacra.

Dilcon Afonso foi intimado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) no último domingo, 16, para apresentar uma nova fotografia no prazo de três dias. A determinação cita as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as imagens utilizadas nos registros de candidatura.

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Nessa terça-feira, 18, Dilcon publicou em suas redes sociais que o Brasil é um país diverso e que "a lei tem de ser para todos". "Muito seletiva essas normas do TRE. Defendemos a identidade e diversidade de estilos e cultura de todos os candidatos", disse.

A resolução prevê que a fotografia seja recente, colorida, com fundo uniforme e enquadramento frontal, mostrando o candidato do busto para cima. A norma também determina o uso de trajes adequados para uma fotografia oficial e proíbe elementos cênicos ou adornos que possam dificultar o reconhecimento do candidato pelo eleitor.

Embora a legislação permita o uso de indumentária e pintura corporal de caráter étnico ou religioso, o dispositivo estabelece restrições para elementos que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que possam interferir na identificação do candidato pelo eleitorado.

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Na intimação, o TRE-PI determinou que Carvalho apresente uma nova fotografia sob pena de indeferimento do pedido de registro.

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ELEIÇÕES 2026/PI/SENADO/CANDIDATO/FOTO/JESUS CRISTO
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