Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Candidato à Presidência pelo PCO é alvo da PF por suspeita de desvio do fundo partidário

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Equipes da Polícia Federal (PF) foram às ruas de Brasília nesta terça-feira, 11, para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviarem verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Um dos alvos é o candidato à Presidência da República Rui Costa Pimenta, de 69 anos, pelo Partido da Causa Operária (PCO).

O Estadão pediu manifestação do PCO e da assessoria de Costa Pimenta, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Operação Causa Própria cumpre mandados de busca e apreensão e outras medidas determinadas pela Justiça Eleitoral. Entre elas estão o bloqueio de contas e aplicações financeiras, o sequestro de bens e o afastamento cautelar de investigados de cargos de direção e administração em entidades ligadas ao caso.

A Polícia Federal informou que a investigação teve início a partir da análise de prestações de contas eleitorais e partidárias submetidas à Justiça Eleitoral, de relatórios de inteligência financeira e de diligências realizadas pela corporação.

Segundo a polícia, recursos públicos destinados à atividade político-partidária foram repassados a "empresas e pessoas físicas sem capacidade operacional compatível" com os valores recebidos ou com vínculos diretos ou indiretos com integrantes da estrutura partidária investigada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estadão apurou que as análises realizadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificaram sucessivas inconsistências nas prestações de contas partidárias e eleitorais do PCO.

Quem é Rui Costa Pimenta

Jornalista e redator, Rui Costa Pimenta disputa pela quinta vez a Presidência da República. Ele já concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Costa Pimenta e o PCO também foram alvo de apurações no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho de 2022, o dirigente prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito da investigação sobre publicações do partido nas redes sociais com ataques a instituições democráticas, entre elas o STF.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DESVIOS Fundo Partidário Operação Causa Própria Rui Costa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV