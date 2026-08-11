Candidato à Presidência pelo PCO é alvo da PF por suspeita de desvio do fundo partidário

Equipes da Polícia Federal (PF) foram às ruas de Brasília nesta terça-feira, 11, para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviarem verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Um dos alvos é o candidato à Presidência da República Rui Costa Pimenta, de 69 anos, pelo Partido da Causa Operária (PCO).

O Estadão pediu manifestação do PCO e da assessoria de Costa Pimenta, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.

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A Operação Causa Própria cumpre mandados de busca e apreensão e outras medidas determinadas pela Justiça Eleitoral. Entre elas estão o bloqueio de contas e aplicações financeiras, o sequestro de bens e o afastamento cautelar de investigados de cargos de direção e administração em entidades ligadas ao caso.

A Polícia Federal informou que a investigação teve início a partir da análise de prestações de contas eleitorais e partidárias submetidas à Justiça Eleitoral, de relatórios de inteligência financeira e de diligências realizadas pela corporação.

Segundo a polícia, recursos públicos destinados à atividade político-partidária foram repassados a "empresas e pessoas físicas sem capacidade operacional compatível" com os valores recebidos ou com vínculos diretos ou indiretos com integrantes da estrutura partidária investigada.

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O Estadão apurou que as análises realizadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificaram sucessivas inconsistências nas prestações de contas partidárias e eleitorais do PCO.

Quem é Rui Costa Pimenta

Jornalista e redator, Rui Costa Pimenta disputa pela quinta vez a Presidência da República. Ele já concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014.

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Costa Pimenta e o PCO também foram alvo de apurações no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho de 2022, o dirigente prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito da investigação sobre publicações do partido nas redes sociais com ataques a instituições democráticas, entre elas o STF.