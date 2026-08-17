Campanha de Ronaldo Caiado (PSD) anuncia novo marqueteiro, o publicitário Marcos Carvalho

A assessoria de imprensa da campanha do candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, informou que o marqueteiro Paulo Vasconcelos foi substituído pelo publicitário Marcos Carvalho. O comunicado ocorreu na noite desta segunda-feira, 17.

"A campanha de Ronaldo Caiado informa que Paulo Vasconcelos se desligou do marketing na segunda-feira 17. A nova linha de comunicação será conduzida pelo publicitário Marcos Carvalho", diz a nota da assessoria de Caiado. Questionada pelo Broadcast Político, a assessoria não informou o motivo da troca de marqueteiros.