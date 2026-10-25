Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Campanha de Lula vai pedir ao TSE horário maior de votação após denúncias sobre falta de ônibus

Escrito por Mariana Ribas e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido para ampliar o horário de votação neste domingo, 25. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores da campanha, o pedido será feito após denúncias de frotas de ônibus reduzidas em Salvador (BA) e em São Paulo (SP).

"Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria. Esperamos que o Pleno se reúna, dada a urgência da situação, para garantir o direito de voto, que é sagrado numa democracia. Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar", disse aos jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Marco Aurélio também disse ter conversado com a direção da companhia aérea GOL, após as denúncias de cancelamento de voos. "Conversei com a direção da GOL, que deixou claro que iria remanejar".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/VOTAÇÃO/FALTA/TRANSPORTE/PEDIDO/EXTENSÃO/HORÁRIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV