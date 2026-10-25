Campanha de Lula tem a expectativa de que 300 mil indígenas votem neste domingo

Interlocutores da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ouvidos pela Broadcast têm a expectativa de que cerca de 300 mil indígenas que não conseguiram votar no primeiro turno possam ir às urnas neste domingo, 25, no segundo turno das eleições. A estratégia da campanha neste segundo turno tem sido pela tentativa de reduzir a abstenção, que pode ser decisiva em uma disputa acirrada.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a expectativa dos 300 mil votos dos indígenas se dá após a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, que reconsiderou uma decisão que subordinava o transporte de eleitores indígenas por órgãos federais à aprovação prévia. A nova decisão permitiu que as operações de deslocamento em áreas remotas aconteçam neste domingo sem depender de uma aprovação individual de cada juiz eleitoral.

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A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República informou neste sábado que o governo federal adotará medidas para garantir o acesso gratuito de indígenas e outras comunidades à votação deste domingo. Segundo a secretaria, comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e famílias assentadas terão transporte gratuito garantido por órgãos federais. Quando não for possível disponibilizar o transporte, há previsão de ressarcimento das despesas.