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Campanha de Lula diz que Meta não está sendo isenta na eleição, apesar de decisão do TSE

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, disse nesta segunda-feira, 19, durante conversas com jornalistas no quartel-general da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em obrigar a Meta a garantir igualdade entre as campanhas presidenciais não está sendo cumprida.

"Nós vamos hoje segunda-feira protocolar nova representação para dizer que a decisão do ministro (Marco Aurélio) Belizze, não está sendo cumprida e não foi cumprida. No momento importante da campanha, com o debate. É muito ruim a gente vir aqui todo dia apresentar nova denúncia", disse Valadares.

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Valadares afirmou também que foi realizada nesta segunda uma reunião com órgãos investigadores e observadores eleitorais da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA) para discutir o tema. Segundo o secretário, o processo interno de investigação está avançando, mas é importante haver uma atitude por parte da big tech.

"Nós esperamos que a meta pare de beneficiar a campanha do lado do Bolsonaro e tenha um comportamento ético, condizente com a organização brasileira", disse.

Neste domingo, 18, Bellizze deu 24 horas para que a Meta comprove que cumpriu a decisão da Corte em adotar medidas que comprovem a isonomia na distribuição de conteúdos políticos e anúncios eleitorais no segundo turno das eleições.

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Está previsto o aumento da multa diária para R$ 1 milhão caso a empresa não comprove o cumprimento integral das medidas dentro do prazo estipulado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMPANHA/META/GARANTIA/IGUALDADE
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