Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Campanha de Flávio contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre Oltramari

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 15:10:00 Editado em 25.05.2026, 15:19:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, confirmou nesta segunda-feira, 25, a contratação do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de campanha de Flávio.

Eduardo Fischer atuará como consultor estratégico da comunicação. Ele fundou a Fischer & Justus, criou a campanha "Brahma Número 1", em 1994, além de ter participado da campanha à Presidência de Álvaro Dias em 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já Alexandre Oltramari será o marqueteiro da campanha de Flávio Bolsonaro. Oltramari atuou como jornalista e hoje é sócio de Fischer.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
contratações eleições 2026 Flávio Bolsonaro presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV