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Campanha de Flávio Bolsonaro troca de novo comando da comunicação e anuncia Duda Lima

Escrito por Hugo Henud (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 16:41:00 Editado em 30.07.2026, 16:48:42
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A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 30, mais uma mudança em sua estrutura de comunicação. Em nota, o coordenador-geral da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), informou que os publicitários Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer deixam a equipe e que Duda Lima foi convidado para assumir o comando da área de comunicação. Oltramari e Fischer haviam assumido a área há dois meses, no lugar de Marcello Lopes, o "Marcelão".

Marinho agradeceu o trabalho de Oltramari e Fischer, afirmando que as contribuições de ambos foram "importantíssimas e valiosas" em uma etapa estratégica da pré-campanha. O coordenador também desejou que os dois continuem "colaborando para o aperfeiçoamento da democracia, com toda a sua competência e profissionalismo", ao mesmo tempo em que confirmou a chegada de Duda Lima para liderar a comunicação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

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A troca ocorre pouco mais de dois meses depois de Oltramari e Fischer assumirem funções estratégicas na campanha. Os dois haviam sido anunciados em maio, após a saída de Marcello Lopes, o "Marcelão", criticado internamente pela condução da crise provocada pela divulgação de um áudio em que Flávio cobrava do empresário Daniel Vorcaro recursos destinados à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

Na estrutura montada à época, Fischer passou a atuar como consultor estratégico da comunicação, responsável pela definição de diretrizes e do posicionamento da campanha. Oltramari, por sua vez, assumiu a coordenação das áreas de comunicação e marketing.

A nota não informou os motivos da mudança nem detalhou como ficará a divisão das funções sob o novo comando.

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Convidado para assumir a área, Duda Lima foi o principal marqueteiro da campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2022 e comandou, dois anos depois, a comunicação da candidatura que reelegeu Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo. Agora, o publicitário retorna à linha de frente de uma campanha eleitoral para conduzir a comunicação de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial.

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ELEIÇÕES 2026/FLÁVIO BOLSONARO/COMUNICAÇÃO/DUDA LIMA
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