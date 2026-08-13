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Campanha de Flávio Bolsonaro aciona TSE após candidato constar como filiado ao Missão

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o sistema da Justiça Eleitoral identificar o senador como filiado ao Missão, e não ao PL. Certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostra que a filiação do filho "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.

Na mesma certidão, Flávio aparece como filiado ao PL desde 8 de dezembro de 2021, mas com a situação de "desfiliado em 12/08/2026".

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Ou seja, o registro no Missão ocorre na mesma data em que foi lançada a desfiliação do senador do PL.

Flávio precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/FILIAÇÃO/PROBLEMA
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