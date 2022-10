Campanha de Bolsonaro afirma na TV que Lula foi o mais votado em presídios

Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na tentativa de aumentar a rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) levou ao ar hoje no horário eleitoral gratuito na TV uma propaganda em que afirma que o petista foi o mais votado nos presídios do País. O tema também foi abordado em inserções ao longo do dia na programação televisiva.

continua após publicidade .

"As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas você precisa saber antes de votar no dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil", afirma a narradora do programa eleitoral.

"Os criminosos escolheram Lula para presidente. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco", diz outro trecho da peça publicitária.

continua após publicidade .

A campanha de Bolsonaro retoma uma declaração na qual o petista afirma ter feito uma ligação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele libertasse os suspeitos de sequestrar o empresário Abílio Diniz, em 1998. "Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar um inocente. Está explicado por que é que os bandidos gostam tanto do Lula", afirma a narradora do programa eleitoral do presidente.

Após levar ao ar peças de marketing que exaltavam a eleição de aliados para o Congresso e tinham foco em atrair o eleitor do Nordeste, o QG bolsonarista também resgatou hoje a imagem de antigos aliados do petista, como José Dirceu, Antonio Palocci e José Genoino, que foram presos, para tentar aumentar a rejeição do candidato do PT.