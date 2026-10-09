Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Camilo Santana diz que campanha de Lula processará 'Veja' e Vorcaro por reportagem 'mentirosa'

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi. Colaborou Redação Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O novo porta-voz da campanha à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador Camilo Santana (PT-CE), declarou nesta sexta-feira, 9, que a equipe petista vai processar a revista Veja e o banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo Camilo, as informações ditas por reportagem publicada nesta sexta é "mentirosa" e uma "farsa que está sendo desmontada".

"Nós já acionamos o jurídico para entrar com todas as medidas cabíveis para processar a revista e também o Vorcaro. Não há nada que comprove aquele áudio; aliás, há suspeitas desse áudio. A população brasileira precisa saber que quem tem envolvimento com Vorcaro é Flávio Bolsonaro", disse Camilo em conversa com jornalistas no QG de campanha de Lula no Lago Sul, área nobre de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a revista Veja, Vorcaro teria disponibilizado R$ 30 milhões, em espécie, ao Instituto Lula, gerenciado por Paulo Okamotto, para o financiamento de um documentário sobre o presidente Lula (PT).

Para embasar, a reportagem cita documentos entregues para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e um áudio atribuído a Vorcaro. A equipe de Lula nega.

Fontes na PGR e na Polícia Federal ouvidas pelo portal UOL dizem desconhecer a gravação, negam a existência de documento e atribuem a divulgação a uma tentativa da defesa de Vorcaro de influenciar na eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jornalista Daniela Lima, do programa Pulso Político, do Canal UOL, apurou que o advogado Daniel Bialski, que integra a defesa de Vorcaro, afirmou desconhecer as supostas declarações atribuídas ao ex-banqueiro a respeito do financiamento de um documentário sobre o presidente Lula.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VEJA/REPORTAGEM/CAMILO SANTANA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV