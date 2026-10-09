Camilo minimiza apoios a Flávio e diz que Lula mantém aliança com líderes regionais do Centrão

O senador Camilo Santana (PT-CE), novo integrante da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), minimizou nesta sexta-feira, 9, os apoios conquistados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). Disse que, apesar de candidatos e partidos terem declarado voto no candidato de direita, Lula mantém a aliança com lideranças regionais do Centrão.

"Em muitos partidos, por exemplo, o governador da Paraíba é do PP e está apoiando o presidente Lula. Muitos partidos, por mais que oficialmente a direção nacional do partido tenha declarado apoio, muitos parlamentares, tanto federais como estaduais, senadores e governadores, estão apoiando o presidente", afirmou Camilo.

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O senador não se posicionou sobre o fato de os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) terem declarado apoio a Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também conseguiu apoio de diversos partidos, como Podemos, Republicanos, União Brasil e PP.

Camilo é uma das novas aquisições da campanha de Lula. Disse que "não há trocas, há reforços" na equipe do presidente. A chegada dele à coordenação política da campanha tem sido vista internamente no PT como um enfraquecimento do presidente do PT, Edinho Silva.

Camilo afirmou que o objetivo dos novos nomes da equipe petista é "ajudar na construção da estratégia do segundo turno". "Queremos levar para a população uma grande reflexão sobre o futuro do Brasil."