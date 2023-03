Cambira quer chegar a 10,2 mil habitantes pelo Censo do IBGE

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito Emerson Toledo Pires

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), está fazendo um trabalho junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à própria população, no sentido de o município chegar ao final do Censo Demográfico de 2022 tendo no mínimo 10.189 habitantes neste ano ou 10.200 como garantia daquilo que precisa.

continua após publicidade .

A coleta de dados já foi encerrada oficialmente no dia 28 de fevereiro, porém equipes do IBGE ainda realizam um pente-fino na região em busca de moradores que não responderam aos questionários por uma situação ou outra.

LEIA MAIS: Capotamento de carreta em Cambira deixa vítima em estado grave

continua após publicidade .

Estimativas antecipadas do IBGE apontavam que Cambira teria no final do Censo uma população de 10.482 habitantes. No entanto, em reunião com representantes do IBGE no final da semana passada, o prefeito ficou sabendo que o número de habitantes ainda estaria em torno de 9,3 mil, em relação aos 7.967 projetados em 2021.

Para mudar de coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 0.6 para 0.8, Cambira precisaria ultrapassar o número de 10.188 habitantes, ou seja, ter no mínimo 10.189. Isso quer dizer que o município passaria a receber um volume maior de recursos do FPM já a partir deste ano.

De acordo com o prefeito Emerson Toledo Pires, caso mude de coeficiente do FPM, que é regulado pelo número de habitantes, Cambira poderia receber no ano um acréscimo de pelo menos R$ 4 milhões na sua arrecadação de FPM.

continua após publicidade .

Toledo diz que ficou sabendo do IBGE que em 648 casas – 462 não habitadas e 186 ocasionais - os pesquisadores não conseguiram coletar dados dos moradores. São residências que estão fechadas ou que não foram encontrados moradores durante a pesquisa. Para Toledo, o número de casas que ficaram para trás nesta coleta de dados é muito grande e, havendo uma revisão do IBGE neste trabalho, o resultado do Censo Demográfico poderá mudar significativamente.

“A minha preocupação é com os dados preliminares repassados pelo IBGE dizendo que são muitas as casas que não são habitadas. Eu peço que seja revisto isso pelo IBGE, porque existem muitas casas que são habitadas ou ocasionais que têm gente morando”, afirma. Ele espera que neste pente-fino dados mais reais sejam contabilizados nos números finais do IBGE, sem prejuízo ao município.

O prefeito acrescenta que colocou à disposição da população o whatsapp através do número 3436-8000, que é o mesmo telefone da prefeitura, além de secretários e funcionários municipais para ajudar neste levantamento Toledo pede à população para que colabore com o órgão respondendo aos questionários neste pende-fino. Quem não foi recenseado também pode solicitar entrevista com o IBGE, em Apucarana, pelo telefone (43) 9-9654-9548.

Siga o TNOnline no Google News