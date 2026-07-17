Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Câmara mantém mandato de vereador acusado de envolvimento em crimes sexuais no interior de RO

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 22:10:00 Editado em 17.07.2026, 22:19:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara Municipal de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, votou pelo arquivamento de processo de cassação por quebra de decoro do vereador William Cândido (Republicanos). A decisão se deu durante sessão realizada na quinta-feira, 16. O parlamentar foi condenado em primeira instância em processo por crime sexual e é alvo de investigação por ato obsceno em via pública.

A votação ocorreu por 8 votos a 7. O parecer prévio, do relator Joziel Carlos de Brito (MDB), recomendou o arquivamento do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota, a defesa de Willian Cândido afirmou que o vereador tem "consciência tranquila" de não ter praticado os atos que lhe são imputados e classificou as acusações como uma perseguição política.

A defesa afirma que a maioria dos vereadores optou por seguir a legislação municipal e respeitar a presunção de inocência do parlamentar até o trânsito em julgado.

Segundo o parecer do relator, o recurso de apelação apresentado pela defesa de Cândido foi recebido com efeito suspensivo (suspende a sentença até que tribunal avalie o caso). Por isso, a Câmara não poderia tratar a condenação como definitiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relator argumentou ainda que o caso já teria sido analisado e arquivado antes pela Câmara com base nos mesmos fatos, o que impediria reabertura. Também afirma que e as acusações são anteriores ao mandato atual de Cândido.

De acordo com o vereador André Moreira (PSD), é o terceiro pedido de cassação do parlamentar que é arquivado. Para ele, os colegas agem de forma contraditória com os princípios pregados no microfone ao votar pelo arquivamento.

"Como que um vereador acusado de importunação sexual a crianças e adolescentes poderá representar a sociedade? Como ele representará a Casa dele junto ao Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes?", questionou durante a sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo de cassação analisado pela Câmara teria origem em caso envolvendo Cândido enquanto ele atuava como vigilante em uma instituição de acolhimento de Ji-Paraná. Durante a sessão, o vereador André Moreira caracterizou como "importunação sexual a crianças e adolescentes".

Segundo consta em decisões da Justiça Estadual, o Ministério Público de Rondônia abriu, em janeiro de 2024, procedimento para apurar irregularidade na entidade após notícia de que o vigilante "manteria suposto relacionamento com adolescente institucionalmente acolhido". O caso baseou-se em boletim de ocorrência registrado em 29 de dezembro de 2023.

Paralelamente ao trâmite cível, Cândido - que também exercia na época o cargo de Conselheiro Tutelar - foi alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na cassação de seu mandato de conselheiro em setembro de 2024. Ele foi eleito para o posto em primeiro lugar, o mais bem votado da história do conselho em Ji-Paraná, segundo biografia publicada no site da Câmara Municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outubro de 2025, já no exercício do mandato, Cândido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná após denúncia de uma vizinha. Ela alegou tê-lo flagrado se masturbando em via pública, além de receber mensagens de teor inconveniente enviadas pelo vereador. Ele foi encontrado pela Polícia Militar em aparente estado de embriaguez.

A Câmara Municipal chegou a emitir nota de repúdio na ocasião, classificando a conduta atribuída ao vereador como "absolutamente incompatível com a postura ética e moral esperada de um agente público" e afirmando que acompanharia os desdobramentos do caso.

Sobre esse caso, William Cândido classifica como uma "mentira para credibilizar a primeira".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não existe prova das acusações, tanto que não existe materialidade para sustentar o inquérito policial que está parado desde outubro", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arquivamento cassação crimes sexuais RO vereador
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV