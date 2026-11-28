A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, na última quinta-feira, 26, a entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ), que incentivou a demissão de apoiadores do presidente Lula (PT) após as eleições deste ano. A parlamentar foi processada pelo Ministério Público do Trabalho do Estado (MPT-RJ) por assédio eleitoral em outubro.

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Índia Armelau fez uma postagem em rede social, na qual incentivava a demissão de "petistas". O ato foi denunciado pelo MPT-RJ por meio de uma ação civil pública. O órgão pediu que a deputada seja condenada a pagar R$ 500 mil por dano moral coletivo.

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"Empresário, olha a rede social do teu funcionário aí e confere se ele fez L. Acho que não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários", disse na postagem.

Neste caso, a Honraria foi proposta pela vereadora Alana Passos, também do Partido Liberal. Dos 33 vereadores presentes, 21 votaram pela aprovação da entrega da medalha. Nove votaram contra e dois se abstiveram.

A Medalha Chiquinha Gonzaga foi criada em 1999. O parágrafo único do artigo 1º da resolução define a honraria como reconhecimento a personalidades femininas que "reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais". Cada vereador pode fazer até três indicações por ano.

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Após as eleições deste ano, o país passou por um aumento nas denúncias de assédio eleitoral, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. O órgão registrou 4.305 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho entre os dias 28 e 30 de outubro, pouco tempo depois do segundo turno.