Câmara devolve R$ 1 milhão para a Prefeitura de Apucarana

Nesta segunda-feira (12), o presidente da Câmara de Vereadores, Franciley Preto Godoi(Poim), fez a primeira devolução de recursos do seu mandato para a Prefeitura de Apucarana. No momento da entrega do cheque simbólico, no valor de R$ 1 milhão, os vereadores solicitaram que o recurso seja aplicado nas obras do Hospital de Apucarana (HA), anunciado na sexta-feira pelo prefeito Junior da Femac.

O prefeito lembrou que a devolução, que já era uma praxe das gestões dos vereadores Luciano Molina e Mauro Bertoli, agora está tendo continuidade com o novo presidente do Legislativo. “É a primeira devolução do mandato do Poim, demonstrando austeridade, cuidado e zelo com o dinheiro público. A iniciativa de carimbar o recurso para as obras de construção do Hospital de Apucarana é um gesto de carinho com o povo de Apucarana”, ressalta.

Cezar Neves

