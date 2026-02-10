Câmara aprova MP que dá a ANPD status de agência reguladora

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 9, uma medida provisória (MP) que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em uma agência reguladora. O placar foi de 271 votos favoráveis a 127 contrários. Agora, o texto será enviado ao Senado Federal.

Pelo projeto aprovado, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) passa a ser formalmente uma autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, patrimônio próprio e sede em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A medida também explicita sua posição como autoridade nacional responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o país. A MP também cria um órgão de auditoria na estrutura da atual autoridade, agora transferida para a agência.

As medidas provisórias permitem que o presidente da República edite normas com força de lei em situações de relevância e urgência, sem a necessidade de seguir imediatamente todo o processo legislativo tradicional.

Além disso, a ANPD também implementa um modelo digital do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a oferta de ferramentas de controle parental, como a proibição de loot boxes (caixas de recompensa) e a criação de canais para relato de abusos. As medidas buscam prevenir uma exposição precoce à violência, bullying, vícios e publicidade predatória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ECA Digital foi instituído com o propósito de proteger crianças e adolescentes da chamada "adultização" no ambiente online.

A medida também prevê a criação da Carreira de Regulação e Fiscalização de Proteção de Dados, com 200 vagas para especialistas em regulação.