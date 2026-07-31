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Caiado usa inquérito contra Lulinha para criticar Lula e Bolsonaro: 'rei protege o príncipe'

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 11:53:00 Editado em 31.07.2026, 11:59:46
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O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) criticou na quinta-feira, 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a abertura de inquérito contra um dos filhos do petista, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Ele é suspeito de tráfico de influência no governo federal.

"Filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens", disse Caiado em publicação no X.

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Caiado definiu o cenário como uma "monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe" e estendeu a crítica à família Bolsonaro. "Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho", afirmou Caiado, sem nomeá-los.

Lulinha é alvo de inquérito autorizado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal. A investigação apura se o filho do presidente vendia acesso ao governo federal em troca de pagamentos.

O nome de Lulinha surgiu nas investigações sobre desvios de aposentadorias por causa da suposta relação com o empresário Antônio Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como líder do esquema. A PF suspeita que Lulinha seria sócio oculto do empresário.

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Procurada, a defesa de Lulinha disse ter recebido a informação "com tranquilidade" e afirmou que ele não obteve pagamento por negócios de empresários com o governo Lula.

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