Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Caiado: tem quem ache que ganha eleição só no TikTok; precisamos respeitar as cidades

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 15:52:00 Editado em 28.04.2026, 16:00:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 28, que a classe política precisa dar atenção às cidades e parar de acreditar que pode se eleger só com as redes sociais.

"Todo mundo acha que é eleição só no TikTok. Vai ver a hora que o vereador se conscientizar da força que tem, sair de casa em casa, em cada município, para dizer: respeitem os municípios, respeitem quem está na frente do problema em cada cidade", declarou na 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que reúne em Brasília vereadores de todo o País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caiado afirmou que tinha o hábito de receber vereadores no Palácio das Esmeraldas e que é necessário investir em iniciativas nas cidades. O ex-governador também afirmou que não faz política "brigando, mas colocando todo mundo na mesa" para conversar.

Segurança pública

Ronaldo Caiado reforçou seu discurso pró-segurança pública e falou que, em sua gestão, o governo de Goiás combateu o crime organizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O bandido muda de profissão ou muda de Goiás, porque a mão do Caiado é pesada ... Desafio um Estado que realmente pode dar ao cidadão a segurança pública em Goiás", falou.

Segundo o evento, presidenciáveis de outros partidos foram convidados, mas apenas Caiado aceitou o convite. "Cinco presidenciáveis foram convidados. Um aceitou. Aldo Rebelo disse que não viria. O presidente Lula não respondeu. Zema não respondeu. Flávio Bolsonaro não respondeu", disse Gilson Conzatti, presidente da União dos Vereadores do Brasil, organizadora do evento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/VEREADORES/DISCURSO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV