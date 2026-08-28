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Caiado: Taxa de juros é insuportável para qualquer setor; não apenas agro está quebrado

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo PSD, ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a criticar a atual taxa de juros aplicada no País, afirmando ver agravamento do quadro, caso medidas não sejam tomadas pelo próximo presidente. "Hoje você vê uma taxa de juros insuportável para qualquer setor. Não é somente o setor rural que está quebrado. É varejo, comércio, indústria, pequeno produtor, médio empresário, empresário individual", disse Caiado, em entrevista ao Canal Rural e ao Bom dia Mercado (BDM), transmitida nesta sexta-feira, 28. "Não existe economia no mundo que sobreviva a taxa real de 9%."

Para Caiado, o patamar de juros estimula o "rentismo" e desestimula a produção. "Esse é o primeiro ponto de ataque de um presidente da República: baixar isso. E se consegue com choque de responsabilidade, choque de credibilidade. O que falta no País é autoridade moral e credibilidade junto ao mercado, para o mercado dizer: 'Olha, o governo vai conter suas despesas'", defendeu.

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Segundo o candidato, se a taxa de juros voltar a "patamares suportáveis", empresários retomarão investimentos no País. "O que precisa hoje é alguém que tenha credibilidade, autoridade junto ao mercado, que o mercado entenda que a pessoa tem palavra, cumpre a palavra e toma conta das contas. Assim, você resgata o equilíbrio fiscal, o investidor privado entrando e ampliando os investimentos no Brasil", declarou.

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