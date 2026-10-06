Caiado, sobre gritos de 'ministro': Precisamos respeitar presidente da República

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O candidato derrotado à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), reagiu ao gritos de apoiadores que o chamavam de "ministro" durante um evento para oficializar o apoio a Flávio Bolsonaro (PL). Caiado disse que a decisão caberá ao "Zero Um", caso eleito.

Ao ouvir os gritos de "ministro", Caiado respondeu: "Nesse assunto, precisamos respeitar o presidente da República", disse.

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Especula-se a possibilidade de Caiado receber um ministério na eventual gestão Flávio Bolsonaro.

Em seu discurso, Caiado assegurou que sua mulher, a senadora eleita Gracinha Caiado (União), votaria com as medidas de Flávio. "Gracinha estará no Senado para lhe ajudar a aprovar todas as matérias", falou Caiado.