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Caiado sobre Flávio: qualquer pessoa com dúvida em seu comportamento não deveria ser candidato

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não vê como "normal" o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com pedido de dinheiro para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 7, durante sabatina da GloboNews.

"Não acho normal, até porque posso dizer que tenho muitos anos de vida pública e nunca me viram em mensalão, rachadinha, petrolão, INSS e Banco Master", declarou o candidato.

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Caiado acrescentou: "Agora, não é por uma primeira informação que você já vai crucificar a pessoa". Em seguida, afirmou: "Qualquer pessoa que tiver, amanhã, essa dúvida em relação ao seu comportamento, ele não deveria ser candidato à Presidência da República."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/GLOBONEWS/SABATINA
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