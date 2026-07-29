Caiado sobre Flávio em convenção do PL: Desceu a um nível rasteiro de agressão

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou o adversário Flávio Bolsonaro (PL) pela convenção do seu partido realizada no sábado, 25, com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei. Em declarações nesta quarta-feira, 29, em Brasília, Caiado disse que a convenção desceu a um "nível rasteiro".

"Foi uma convenção em que o candidato perdeu com a Argentina e perdeu com um avatar. Então, ali não tinha a presença do candidato. Não tinha proposta. E o pior: desce a um nível tão rasteiro de agressão que, de repente, ao invés de discutir os temas nacionais, nós estamos discutindo problemas de agressão aos Estados Unidos, com a Argentina", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caiado também afirmou que "quem governa não herda liderança", ao se referir ao vídeo com uso de inteligência artificial (IA) com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Candidato a vice de Caiado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que se espantou com a convenção e declarou que o evento fugiu dos objetivos esperados pela sociedade brasileira.

"Eu vi com muito espanto a convenção", disse Kassab. "A apresentação em inteligência artificial (IA) do ex-presidente não contribui, porque nós queremos saber o que pensa o candidato Flávio, não o seu pai, através de inteligência artificial."

Caiado e Kassab falaram com a imprensa após uma reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão (Abert) e com a Associação Nacional de Jornais (ANJ), onde receberam um documento com pautas das entidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado pela imprensa se vai regulamentar as big techs e a inteligência artificial, Caiado disse que o Brasil não pode ter "uma legislação retrógrada" e afirmou ser contra "penalizar a inteligência". Na ocasião, ele também disse ser favorável a "criminalizar a pessoa que faz mau uso da plataforma" e disse que "os direitos autorais serão respeitados, sejam da imprensa, do cantor e do escritor".