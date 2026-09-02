Caiado, sobre Flávio Bolsonaro no caso Master: Não dá pra passar pano

O candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) reagiu aos desdobramentos do caso do Banco Master que revelaram novos pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), como patrocínio ao filme "Dark Horse". Em coletiva de imprensa, o presidenciável disse que "não dá para passar pano" para o caso, e avaliou que existe um processo de "podridão" que atinge o Supremo Tribunal Federal (STF) e outros Poderes no País.

"Acho grave, acho que ele não pode responder ao Brasil que isso é página virada. A cada dia aparece uma surpresinha. O candidato a presidente não pode se proteger sob a tese de que 'não vou falar sobre isso, é página virada'", disse. "Não é possível passar pano para pessoas que estão envolvidas. Existe um processo de podridão que atinge, não só o Supremo, mas os poderes constituídos no País", concluiu.

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Em maio, o portal Intercept Brasil revelou o financiamento da produção pelo dono do banco, e Flávio Bolsonaro alegou durante uma entrevista à GloboNews que a última parcela paga por Vorcaro teria sido em maio de 2025. Entretanto, a revista piauí obteve um relatório do Coaf mostrando que, em setembro de 2025, foi feito mais um pagamento de US$ 1,6 milhão por Vorcaro a um fundo que administrava o dinheiro antes de repassá-lo à produção de "Dark Horse".

Caiado expressou novamente preocupação com o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o caso Master.