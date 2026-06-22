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Caiado: Se Brasil continuar com PT, vai virar 'mexicanização', com economia invadida pelo crime

Escrito por Gabriel Máximo, Lavínia Kaucz e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 19:35:00 Editado em 23.06.2026, 02:36:12
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 22, que caso não haja um combate mais efetivo ao crime organizado, sobretudo nas fronteiras, o Brasil passará por um processo de "mexicanização".

"As pessoas falam que o Brasil vai virar uma Venezuela. Estão enganados. O Brasil, se continuar com a PT, vai virar uma mexicanização, onde a economia formal vai ser toda invadida pelo crime. Essa sim é a ocupação territorial da economia formal, a ocupação do espaço político, dos Poderes, e aí, sim, se estabelece dentro da democracia. Então, esta é uma realidade. Se não abrir os olhos, amanhã tem pessoas representando aqui, como se tem no Congresso, na Justiça, no Ministério Público, defensor daqueles que acham que o dinheiro, ao ser lavado dentro da economia formal, ele passa a ser explicável", criticou.

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A declaração foi dada durante participação no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

Além de Caiado, compareceram ao encontro os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas não participou. O petista cumpre agenda no Rio de Janeiro.

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