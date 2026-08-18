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Caiado: Saberei encaminhar reforma política e buscar sustentabilidade da Previdência

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse que quer encaminhar uma reforma política e que pretende buscar a sustentabilidade da Previdência Social. As declarações ocorreram em jantar com a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN), em Brasília, nesta terça-feira, 18.

"Eu saberei, sim, desde o começo, encaminhar uma reforma política, o voto distrital. Eu saberei mostrar que a sustentabilidade da Previdência precisa ser buscada", disse.

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Na ocasião, Caiado também disse que "equilíbrio fiscal não briga com investimento e nem programa social". Segundo o ex-governador de Goiás, o equilíbrio fiscal "organiza o Estado". Ele defendeu também a adoção de uma reforma administrativa e disse que a reforma trabalhista foi "totalmente deformada".

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