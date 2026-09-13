Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Caiado promete indicar mulheres para vagas do STF e cita apoio a Raquel Dodge

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD-GO) disse neste domingo (13) que, se eleito, vai indicar quatro mulheres para vagas do Supremo Tribunal Federal (STF). E já sinalizou seu apoio à ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge.

"Se as pessoas tivessem seguido o que disse a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge, nada do que está acontecendo agora estaria acontecendo. Não teria sequer instalado o inquérito da fake News. Ela deu parecer contrário", declarou Caiado em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Então, uma mulher do quilate dela deve subir ao Supremo para mostrar que elas têm mais sensibilidade e coragem de enfrentar os momentos mais delicados. As mulheres não têm esses conchavos, elas têm mais responsabilidade e pensam muito mais no futuro do Brasil", afirmou.

As declarações ocorreram após Caiado receber alta do hospital onde esteve internado na capital paulista desde quinta-feira, dia 10.

O candidato também confirmou que vai participar na segunda-feira, 14, do "debate paralelo" - evento que está sendo organizado por ele e pelo candidato Renan Santos com os demais adversários na corrida presidencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse evento foi marcado para o mesmo dia em que seria realizado um encontro do consórcio de veículos de imprensa, cancelado depois que Lula e Flávio Bolsonaro declinaram de participar. "O debate foi cancelado, mas nós conseguimos uma outra rede que vai transmitir, e nós vamos discutir", disse Caiado.

"O processo do Supremo sobrepôs o processo eleitoral, e ninguém está discutindo eleição, ninguém está discutindo as propostas que a sociedade quer. A pessoa quer saber quem vai resolver o problema do salário, da segurança e da fila do SUS. Está aqui quem vai arrumar o problema da saúde no Brasil, disse.

Saúde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caiado informou que seu estado de saúde é bom, mas não 100%. Segundo ele, a junta de médicos recomendou ao candidato ser mais comedido nos esforços de campanha nestes primeiros momentos fora do hospital.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO mulheres stf
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV