Caiado: O Bolsa Família será mantido, é política de Estado
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse que vai manter o Bolsa Família se for eleito. As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira, 18, após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "O Bolsa Família sempre será mantido. Isso não é política de candidato à presidência da República, é política de Estado. Ela será eternamente mantida para as pessoas que têm a condição de extrema pobreza", declarou.
Guilherme Afif
Caiado disse que Guilherme Afif, secretário de Projetos Estratégicos do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, estará na sua campanha presidencial e que deve cuidar da área de pequenas e médias empresas.
"Ele é reconhecido nacionalmente pelo trabalho que desenvolveu na pequena e média empresa", disse Caiado. "Ele estará comigo como ministro específico dessa área."
Questionado se ele aceitou estar na equipe da campanha, Caiado respondeu: "Sim, lógico, estará comigo na campanha".