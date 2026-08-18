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Caiado: O Bolsa Família será mantido, é política de Estado

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse que vai manter o Bolsa Família se for eleito. As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira, 18, após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "O Bolsa Família sempre será mantido. Isso não é política de candidato à presidência da República, é política de Estado. Ela será eternamente mantida para as pessoas que têm a condição de extrema pobreza", declarou.

Guilherme Afif

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Caiado disse que Guilherme Afif, secretário de Projetos Estratégicos do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, estará na sua campanha presidencial e que deve cuidar da área de pequenas e médias empresas.

"Ele é reconhecido nacionalmente pelo trabalho que desenvolveu na pequena e média empresa", disse Caiado. "Ele estará comigo como ministro específico dessa área."

Questionado se ele aceitou estar na equipe da campanha, Caiado respondeu: "Sim, lógico, estará comigo na campanha".

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