Caiado nega divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro desligado da campanha

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, negou a existência de divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro de sua campanha que foi substituído por Marcos Carvalho na segunda-feira, 17.

As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira, 18, após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "Zero. Não teve nenhuma divergência", declarou. "O entendimento é de que ele (Paulo Vasconcelos) está fazendo também outras candidaturas, e o Marcos está com dedicação exclusiva."