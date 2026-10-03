Caiado nega desistir de candidatura para apoiar Flávio: 'Sequer foi cogitado'

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, candidato à presidência pelo PSD, reiterou na manhã deste sábado, 3, que não vai desistir de sua candidatura antes da votação do primeiro turno das eleições presidenciais, marcadas para o domingo, 4.

Em ato político com apoiadores em Goiânia, o candidato ressaltou que uma desistência sequer foi "cogitada", em meio a uma pressão para o voto útil da direita no senador Flávio Bolsonaro (PL).

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"A palavra desistir não existe na trajetória de vida do Caiado", afirmou o ex-governador. Questionado sobre quem apoiaria no segundo turno das eleições, o candidato disse que está "pedindo voto" para si mesmo.

O político ainda discutiu agricultura familiar, saúde e segurança pública, três pautas que têm aparecido ao longo de sua campanha. "Não se transfere o comando da segurança pública a ministro. O presidente precisa assumir", afirmou, e disse que quer "expandir o trabalho feito em Goiás" para todo o País.

O candidato à Presidência cumpre agenda no Estado de Goiás neste sábado, com carreatas em diferentes regiões da capital goiana e uma caminhada durante a tarde para encerrar a campanha na cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

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A última pesquisa Datafolha, divulgada em 1º de setembro, indica que Caiado tem 3% das intenções de voto no cenário estimulado para o primeiro turno. O presidente Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 38%.