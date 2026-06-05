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Caiado muda discurso ao negar chance de chapa única com Zema

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 12:05:00 Editado em 05.06.2026, 12:14:42
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) negou na quinta-feira, 4, que haja um entendimento para formar chapa conjunta com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), também pré-candidato ao Planalto, nas eleições de 2026.

"O Zema vai continuar com a campanha dele e eu vou continuar com a minha", afirmou durante entrevista ao podcast Iron Talks. Segundo ele, as conversas sobre uma aliança não têm o objetivo de unificar as candidaturas.

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"A conversa minha com o Zema foi no sentido de não continuarmos com esses desentendimentos dentre nós candidatos, que a centro-direita não pode chegar fragmentada no segundo turno. Esse foi o motivo de várias conversas", disse, citando encontro dos dois ex-governadores com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em evento em Belo Horizonte (MG) no início da semana.

Caiado afirmou que, na ocasião, os três reforçaram a tese de unidade no segundo turno para "ganhar a eleição do PT". "Essa é a eleição que o Lula tem que sair do poder, a gente não pode errar nem brincar", disse.

Declaração semelhante sobre a conversa dos três foi feita por Flávio Bolsonaro. "O importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três, temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT", disse o senador.

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As falas contrastam com declarações anteriores. No fim do mês passado, Zema afirmou ser possível que ele e Caiado se unissem ainda no primeiro turno para viabilizar outra candidatura de direita no lugar de Flávio, que segue como o mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto na disputa com o presidente Lula.

No dia seguinte, o ex-governador goiano disse que existia a possibilidade de que os dois se unissem em uma única chapa.

Em pesquisa RealTime Big Data divulgada na segunda-feira, dia 1.º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% das intenções de voto contra 31% de Flávio no primeiro turno e 45% contra 40% do senador no segundo. Renan Santos (Missão) e Caiado pontuam 6% cada; Zema, 4%; e Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 3% cada.

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Já nas projeções de segundo turno, o cenário mais apertado para Lula seria contra Caiado e Zema: Lula e Caiado aparecem empatados com 43% cada. Contra Romeu Zema, há empate técnico, dentro da margem de erro, com Lula pontuando 43% e Zema 40%.

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